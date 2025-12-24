Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret işçi ve işverene hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

* Dün Ankara'dan Trablus'a giderken düşen uçakta bulunan Libya Genel Kurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad'a ve başkanlığını yaptığı heyete rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına baş sağlığı diliyorum, taziyelerimi sunuyorum.

* Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili derinlemesine tahkikat başlatılmıştı. Safahtine ilişkin bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır.

"Halkımıza tek tek izah edeceğiz"

* Gençlerimizin eski Türkiye'yi hatırlamaması gayet normaldir. İcraat yapılmayan, istikrarsız dönemlerin 23 yıllık icraat fırtınası dolayısıyla hafızalardan silinmesini yadırgamamalıyız. Türkiye'yi 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle halkımıza tek tek izah edeceğiz.

* Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmek, Türkiye'nin tamamını kucaklamak ve 86 milyonun tamamına hitap etmektir. 86 milyonun iktidarıyız. Bunun için etnik köken, din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin 86 milyonun her bir ferdine ulaşmanın hayreti içinde olacağız.

"Milletimizle bir araya geleceğiz"

* Kış mevsimi için detaylı bri program hazırladık. Bu dönemde saha çalışmalarıyla tek tek hane ziyareti, ev sohbetleri, kahvehane buluşmaları ve esnaf ziyaretleriyle yine milletimizle bir araya geleceğiz.

* Bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. Onlar kendi dertleriyle uğraşsın, biz milletimizin derdiyle dertleneceğiz.

"Filistin'e yardımlarımızı daha da artıracağız"

* Bu dayanışma mevsiminde Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlumları da ihmal etmeyeceğiz. Ateşkes tesis edilmiş olsa dahi İsrail'in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar devam ediyor.

* Soğukların artması ve yağışların başlamasıyla birlikte Gazze halkının yükü daha da artmış durumda. Mutabakata göre; günlük 600 TIR'ın Gazze'ye giriş yapması gerekiyordu. İsrail böyle insani bir meselede bire sürekli zorluk ve engel çıkarıyor.

* Gazze halkının ilaca, yiyeceğe, giyeceğe, yakıta ihtiyacı var. Gazze'nin umuda, dayanışmaya ve manevi desteğe ihtiyacı var. Onun için çok dua edeceğiz. Bununla kalmayacak, mübarek üç aylarda Filistin'e yardımlarımızı daha da artıracağız. Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

“Oyuna gelmedik gelmeyeceğiz”

* İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka bir yerde olsun biz ne hak yeriz ne de hakkımızı dediririz. Kıbrıs Türkü'nün haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyiz. Anlaşmalar yapılabilir imzalar atılabilir bunların hiçbiri bizi bağlamaz bizim politikamızı değiştirmez. Oyuna gelmedik gelmeyeceğiz.

"Yeni asgri ücret işçi ve işverene hayırlı olsun"

* 2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak açıklanan yeni asgari ücretin işçi ve işverenlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böylece net asgari ücret geçtiğimiz yıla göre yüzde 27 oranında artmış oldu. Ayrıca asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl bin 270 lira olarak uygulamayı sürdüreceğiz.

* Bundan sonra da emekçimizin, çalışanımızın, iş veremizin velhasıl 86 milyonun her zaman yanında olacağız.

