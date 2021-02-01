Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki gücünü gösteren Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. 5B'yi yaz başı fırlatacağız

Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz.

Haberleşmeden enerjiye, çevrenin korunmasından savunma sanayiine kadar geniş kullanım alanına sahip uzay ve uydu teknolojilerinde ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız.

Her kim 'bu ülkede yeni reforma ihtiyaç yoktur' derse o kişi Türkiye'den de dünyadan da toplumdan da bihaberdir.

"Yeni anayasayı tartışma vakti geldi"

Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir.

Yakında reform paketlerimizin felsefesini,amaçlarını,hedeflerini ve faaliyet başlıklarını içeren kapsamlı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız

Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.

Yasamanın alanındaki konularla ilgili Meclis'te, idari konularla ilgili Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız.

Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir.

Son uluslararası analizler, G20 ülkeleri içinde 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatabilecek iki ülkenin Türkiye ve Çin olduğunu gösteriyor.

Vatandaşlarımız tasarruflarında yavaş yavaş Türk Lirası'na dönmeye başladı. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma ve milletime teşekkür ediyorum.