Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin önlemlerin değerlendirildiği 4 saat süren kabine toplantının ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor.

Mevsim itibariyle soğuk algınlığı ve gribin de artması sağlık sistemimizdeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımızın gayretine en büyük teşekkürümüz, onların yükünü artırmamak olacaktır.

Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz.

Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz. Sokağa çıkma sınırlaması Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir.