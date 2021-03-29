Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından, güncellenen risk haritasını paylaştı. Türkiye'de tek mavi il Şırnak olurken, 1 Mart'tan bu yana 41 il daha kırmızı kategoriye girdi.

Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki il sayısının, nüfusun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaştığını açıklayan Erdoğan, yeni tedbirleri şu şekilde duyurdu:

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek.

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Ramazan boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar :

Yeni anayasa süreci

Hukuktan ekonomiye uzanan reform programlarımızın takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız.

Türkiye ekonomisinin potansiyelinin göstergesi zaman zaman ortaya çıkan temelsiz finans hareketleri değil, reform gündemidir.

Yeni anayasa süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tahkimi açısından da bir fırsat olacaktır.

Yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan en geniş uzlaşmayla yürümesi ve ortaya çıkan metnin de 84 milyonu kucaklaması şarttır.

Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz.

Altın ve döviz çağrısı

Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum ama "win-win" durumuyla bundan kazanç sağlanmasını istiyorum.

Türkiye hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir.

Ülkemizde yatırımların ölçek olarak iç piyasayı veya bölge pazarlarını aşarak küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Türkiye, sağlam altyapısı, sürekli büyüyen üretim kapasitesi, yetişmiş insan gücü, şoklara dayanıklı ve dinamik ekonomisi, cesur, girişimci ve ihracatçı potansiyeliyle hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir.

Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız.

Bölücülük oyunu Türkiye'de tutmayacak

Dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır.

Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı göstermeyen, hakkaniyete, adalete, ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın kıymeti yoktur, olmayacaktır.

Vatandaşlarımızı bir kez daha temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum.

"Esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz"

(COVID-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz.

Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir.

Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır.

Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı.

Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız.

Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.