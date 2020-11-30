Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren kabine toplantının ardından yeni tedbirleri açıkladı.

Erdoğan, sokağa çıkma sınırlamasının hafta sonları cuma akşamından pazartesi sabahına kadar kesintisiz devam edeceğini ve hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağını söyledi. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verileceğini bildiren Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını da belirtti.

Erdoğan, COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin ise "İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır." dedi.

"Tedbirler dışında çare bulunmuyor"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor.

Mevsim itibariyle soğuk algınlığı ve gribin de artması sağlık sistemimizdeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımızın gayretine en büyük teşekkürümüz, onların yükünü artırmamak olacaktır.

Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz.

İşte yeni tedbirler...

Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz. Sokağa çıkma sınırlaması hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler kapsam dışında.

Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek.

Daha önce belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.

Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısı belirlenecek. Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecek.

50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecek.

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir. Umumi Hıfzısıha Kurulları, illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgın yayılmasına yol açan aksaklıkların giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacak. Ayrıca zorunlu hizmetler dışında kamu kuruluşları mesaileri 10.00-16.00 saatleri arası uygulanacak.

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzle havuzu, lunapark faaliyetlerine ara verilecek.

Koronavirüs tedbirleri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenlenecek ve salı gününden itibaren uygulanacak.

Borsa İstanbul açıklaması

CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir.

Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, sıfatları milletvekili bile olsa, laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz. Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi, ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi bizatihi Türkiye iledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir.

(Katar ile) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır.

Ülkesinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanları bu millet affetmeyecektir.