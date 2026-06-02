Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının önemine dikkat çeken Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler ekseninde yaşanan bazı gelişmelere ilişkin sert mesajlar verdi.

"Merkezli skandallar asla mazur görülemez"

Yerel yönetimlerde ortaya çıkan skandalların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Toplumsal hayatın sağlıklı işlemesi için bazı kurumların tesis ve muhafazası zaruridir. Devlet bu müesseselerden biridir. Devletin sebebi vücudu evvel emirde adalettir, devamında emniyettir. Son noktada huzur ve selamettir. Adaleti mülkün yani devletin temeli olarak gören ecdat tam da bu yüzden insanı yaşat ki devlet yaşasın demiştir.

Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin popülizmin sıkıntısını çekmiş bir ülkeyiz. Kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Gezi olaylarının kamu maliyesine zararı da 1 milyar doları, dolaylı zararı da 10 milyar doları bulmaktadır.

"Kamu kaynakları halkın yararına olmalıdır"

Son dönemde kimi zaman hayretle kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Kamu kaynakları halkın yararına olmalı. Kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına göz yummuyoruz.

Kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur. Makamı, unvanı, mevkisi ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi kırmızı çizgimizdir."