Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılda 1,6 milyar lira kazandıracak

04 Eylül 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yap-İşlet-Devret ile ülkemize kazandırdığımız bu yolun 1. ve 3. kesimlerini hizmete alıyoruz. 2. kesimde de yıl bitmeden trafiğe açılmış olacak. Pek çok özelliği ile bu projeyle geleceğin yolunu inşa ettik.

İhalesi geçtiğimiz aylarda yapılan kesimin bitmesiyle önce Denizli'ye sonra Antalya'ya uzanacak. Çanakkale Köprüsü tamamlanınca en yoğun insan ve araç trafiği yaşanan kısımda problem çözülmüş olacak.

Hizmete açtığımız bu projeyle trafik akışı güvenli sağlanacak. 4 saat 14 dakikada mevcut yol katedilirken, bu otoyolla 2 saat 22 dakikada ulaşım sağlanacak.

Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır.

Önemli turizm merkezlerine ulaşımda da ciddi katkılar sağlayacak. 6,5 milyon bitki, 1.1 milyon çimlendirmeyle bölgenin çehresi de değişecektir.

Döşenen fiber iletişim ağı sensörler vasıtasıyla akıllı yol olarak tasarlandı. Eskiden insan gücüyle yapılan pek çok işlem bu yolla akıllı ulaşım sistemi tarafından gerçekleştirilecek. Bu otoyol devlet açısından da oldukça karlı bir yatırım olmuştur.

Hedefimiz, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2022'nin 18 Mart'ında hizmete açmaktır.

(Seyhan'da) İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik.

Cudi dağı tünellerinin inşasını tamamladık. Ilısu barajıyla ilgili terör örgütü neler çektirmedi. Barajın yapılmasını istemediler ama biz bu barajı da bitirdik.

Pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik ve askeri güç vardır.

Nice tuzaklarla durduramadıkları Türkiye'yi, ahlak ve vicdan dışı oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır.