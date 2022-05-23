Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik yolunu açıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;



"Ülkemizin gurur verici eserlerinden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile açtık.

Rize-Artvin Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu kapasitesi olacak.

Milli Mücadele'nin işaret fişeği olarak gördüğümüz 19 Mayıs'ta Ankara'da gençlerimizle kucaklaştık. Heyecanlarıyla, enerjileriyle bizlere unutulmaz anlar yaşatan gençlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

3 tane gencimizi Hakk'a uğurladık. Gençlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileklerimi ilketmek istiyorum. Kaza sonrasında acımızı paylaşan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazarak dünya şampiyonu olan boksörlerimize şahsım ve milletim adına tebriklerimi özellikle iletmek istiyorum. Tekvando'da 19 madalya ile takım halinde şampiyon olan sporcularımızı da tebrik ediyorum. Anadolu Efes takımımızı, 5. defa Avrupa şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol takımımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

Yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik geliyor

Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlik yolunu açıyoruz. Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimiz bedelli askerlikten faydalanabilecek. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz şubelere başvurabilir.

Açık cezaevlerindeki COVID-19 izinleri 31 Temmuz 2023'e uzatıldı

Açık cezaevlerindeki COVID-19 izinlerini 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz. Meclisimizin yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum.

Hayat pahalılığı başta olmak üzere çektiğimiz sıkıntıların farkındayız. Türkiye bu durumu hak etmiyor. Bugüne kadar bu ülkenin her sıkıntısını biz çözdüysek, yine biz çözeriz.

Dar gelirli vatandaşlarımızı koruyacak bütün mekanizmaları kuruyor ve işletiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz insanımızın refah seviyesini artıracak adımlar olacaktır.

Teröre destek veren bir ülkenin NATO'da yer almasını biz kabul edemeyiz

Ukrayna'ya işe yarar tek desteği biz verdik. Krizin çözümüne hiçbir katkısı olmayacak şovlar yerine, Rusya ile önce ateşkesin oluşması için görüşmeleri biz sağladık.

Hollanda Başbakanı Sayın Rutte ile, İngiltere Başbakanı Johnson ile, Stoltenber ile İsveç'in NATO'ya girme konusunda enine boyuna tartıştık. Teröre destek veren bir ülkenin NATO'da yer almasını biz kabul edemeyiz dedik.

"Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok"

Şu anda AB ülkelerine 400 milyar Avro borcu olan bir Yunanistan var. F-16'ları Türkiye'ye vermeyin diye ABD'ye telkinde bulunban bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir.

Stokholm sokaklarında terör örgütleri, örgüt liderlerinin posterleri ile gösteri yaptılar. Sayın Anderson, bak sokaklarında terör gösterileri yapılıyor ve senin polisin onları korumaya alıyor. Aynısı Almanya'da da yaşanıyor. Ama orada bizim vatandaşlarımız bir gösteri yapıldığında Alman polisi şiddet uyguluyor. Hatta bunu 15-16 yaşındaki Türk çocuklarına yapıyor.

Sınır ötesi operasyon sinyali

Güney sınırlarımız boyunca güvenli bölge adımlarının eksik yerlerini tamamlıyoruz. TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlayınca bu harekat başlaycaktır.

Bir Türk Vatandaşının uzay üssüne gönderilmesi sürecini başlatıyoruz

Uzay alanında iddiasını ortaya koyan bir Türkiye için Milli Uzay Programı'nı açıklamıştım. İddialı ama ayakları yere basan 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım.

Bir Türk Vatandaşının uzay üssüne gönderilmesi sürecini başlatıyoruz. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız, yer çekimsiz uzay ortamında yapmak istediklerini yapma imkanına sahip olacak. Bu süreç için, uzaya.gov.tr hesabını oluşturduk. 45 yaş altı vatandaşlarımız bu görev için başvuru yapabilirler."