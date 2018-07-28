Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da

28 Temmuz 2018

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 12.45'te Lusaka Kenneth Kaunde Havalimanı’na geldi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, uçaktan inişlerinde Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu ve eşi Esther Lungu tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Lungu’nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Erdoğan'ın tören kıtasını denetlemesinin ardından bir kez daha İstiklal Marşı çalındı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Lungu, daha sonra Tiyanjane Kültürel Dans Grubu’nun sergilediği yerel dansları bir süre izledi.

Karşılamada Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji, diğer bakanlar, Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Türkiye’nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu ve büyükelçilik personeli de yer aldı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Lusaka'ya geldi.

Erdoğan ve Lungu, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Kaynak: AA