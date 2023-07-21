Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talebi üzerine telefonda görüştü. Görüşmede Tahıl Koridoru Anlaşması ele alındı.
Haber Merkezi
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin talebi üzerine telefonda görüştü.
Görüşmede, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.