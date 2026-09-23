Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günündeki ikili temasları kapsamında New York'ta Türkevi'nde Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy'i kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı.

Zelenskiy: Serbest ticaret anlaşması imzaladık

Zelenskiy, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Zelenskiy, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalandığını söyledi.

Zelenskiy, "Anlaşma konusu bir süre önce gündeme gelmişti. Bunu görüştük. Bu, hükümetim dönemindeki ilk görüşmeydi. Birkaç yıl önce böyle anlaşmalar yapmaya karar vermiştik. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu konuda oldukça iyi sonuçlar elde ettik" dedi.

Görüşülen diğer konunun müzakere olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Görüştüğümüz ikinci konu ise müzakerelerdi. Biz müzakerelere son derece açığız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri için ikili bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir görüşme düzenlerse bu fikri destekleyeceğimizi söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman ifade ettik. Dolayısıyla böyle bir zirve düzenlenirse katılmaya hazırız. Böyle bir zirve barışın sağlanmasına katkıda bulunabilecekse elbette katılırız. Ayrıca güvenlik konularını da görüştük. Çok güçlü bir ortaklık potansiyeli görüyoruz. Bazı askeri konular da son derece önemliydi" dedi.