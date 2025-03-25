Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle 41 kişi yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmalara yönelik başlayan protestolar günlerdir devam ediyor.

İstanbul Saraçhane'de devam eden protestolarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan attıkları iddiasıyla 41 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Beş kişinin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli slogan atarak "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri belirlenen 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 41 kişiden 5'inin ise 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

İstanbul Valiliği, şehirde 24-27 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıklamıştı.