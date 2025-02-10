Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora verildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi.
Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde, Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek fahri doktora beratı için tören düzenlendi.
İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından dua edildi. Perak Sultanı Nazrin Şah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Malaya Üniversitesi tarafından uluslararası ilişkiler alanında verilen fahri doktora beratını takdim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da tekrar bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.