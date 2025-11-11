Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik paylaşım yapan Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımla gündem olan Furkan Bölükbaşı hakkında TCK 310. madde “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Savcılık, paylaşımın ardından silinmiş olmasına rağmen kamu düzenini tehdit eden içerik nedeniyle işlem başlattı.

X hesabı engellendi

Bölükbaşı’nın, bir başka kullanıcının paylaşımını alıntılayarak yaptığı ifadelerin ardından X hesabı erişime engellendi.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."