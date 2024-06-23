Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 17 günlük yoğun diplomasi: Kritik görüşmeler gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomatik görüşmeleri, temmuz ayında da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temmuz ayındaki ilk durağı, 3-4 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilecek olan ve Türkiye’nin ‘diyalog ortağı’ olarak temsil edildiği Şangay İş Birliği Örgütü’nün (ŞİÖ) zirvesi olacak.

Erdoğan’ın ŞİÖ Zirvesi’nde, üye ülkelerle yapacağı istişarelerin yanı sıra en kritik görüşmelerden birisini de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapması bekleniyor. Erdoğan-Putin zirvesinde ikili ve bölgesel konuların ele alınması beklenirken, iki liderin gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Ukrayna’yla devam eden savaş en önemli gündem maddeleri olacak.

İkinci durak Şuşa

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ikinci durağı ise Şuşa olacak. Erdoğan, Karabağ’ın Şuşa şehrinde 5-6 Temmuz’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak. Bu zirvede Türk dünyasıyla ilgili stratejik konular masaya yatırılacak. Ziyarette ev sahibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek olan Erdoğan, zirveye katılan diğer liderlerle de görüşecek.

NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak

Erdoğan’ın temmuz ayı içindeki üçüncü durağı ABD’nin başkenti Washington olacak. 9-11 Temmuz’daki NATO Liderler Zirvesi için Washington’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, burada ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapması bekleniyor. NATO Liderler Zirvesi’nde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşı, birincil gündem başlıkları olarak öne çıkacak.

20 Temmuz’da KKTC’ye gidecek

Erdoğan, ABD’den dönüşünün ardından, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümü sebebiyle 20 Temmuz’da KKTC’ye gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askerî geçit törenine katılacak ve KKTC Meclisi’nde konuşma yapacak. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de davet eden Erdoğan, bu ziyaretinde Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeleri de değerlendirecek.