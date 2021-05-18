Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz."

Gençlerimizin sadece kendi milletimiz için değil dünyanın dört bir yanındaki mazlumların ülkemize duyduğu güven ve beslediği umudun sorumluluğuyla gayret göstereceklerine inanıyorum.

Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz."