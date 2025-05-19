Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin ve gençlerin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, bugünün aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü olduğuna dikkat çekildi.

Erdoğan, Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs’ın, bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarih olduğunu vurgulayarak, "Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her alanda ileriye taşıyacak adımlar atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı, gençleri sadece geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da gördüklerini belirterek, "Gençlerimizin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa 'Türkiye Yüzyılı' damgasını vuracağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Her bir gencimizi sonuna kadar destekleyeceğiz"

Erdoğan, gençlerin bilim, sanat, spor, diplomasi ve teknoloji gibi pek çok alanda kendilerini geliştirmeleri için imkanlar sunmaya devam edeceklerini vurguladı. "Her bir gencimizi sonuna kadar destekleyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin merkez ülke konumunu güçlendiren her adımda gençlerin katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygıyla anan Erdoğan, gençlere daha müreffeh ve huzurlu bir gelecek bırakma sözü verdi.