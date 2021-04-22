Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları açıklaması: Hakikatleri savunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu'nda (YİK) gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

YİK üyeleri, yeni anayasanın mümkün olan en geniş uzlaşıyla hazırlanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla değil milletin kararıyla yeni ve sivil bir anayasa ile karşılamak istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermeni soykırımı" yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı hakikatleri savunmaya devam edeceklerini söyledi.