Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

22 Nisan 2019

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, mesajında "Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclisin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden bir durumuna gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinmiş; Türkiye bugün, dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden bir durumuna gelmiştir.

Bizler de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürüdür. Millet olarak, çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bu yana Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkeye hizmet etmiş tüm milletvekillerine şükranlarını sunarak, "İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.