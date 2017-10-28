Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

28 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Türk milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine dikkati çeken Erdoğan, "Bugün, dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umut kapısı Türkiye'dir. Eli kanlı terör örgütlerinin hedefi olmamızın da başta gelen sebebi budur. DEAŞ, PKK, PYD/YPG ve FETÖ gibi katil sürülerinin bizi hedeflerimizden alıkoymasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Manşetlerle, tezgahlarla, üzerimize salınan piyonlarla çarpışa çarpışa, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA