Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 hedef: 2030'da imalat sanayi ihracatını 400 milyar dolara ulaştıracağız

Ferit PARLAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cum­hurbaşkanlığı Külliye­si’nde, 2030 Sanayi ve Tekno­loji Stratejisi ile Büyük Ölçek­li Sanayi Yatırımları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payını yüzde 2,2 sevi­yesine yükseltmeyi de hedef­ler arasında gösteren Cumhur­başkanı Erdoğan, “Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri’nin toplam yüzölçü­münü 149 bin hektardan 350 bin hektara çıkartacağız.

2030 yılına kadar 20 milyar dolar gi­rişim sermayeli yatırımı çeke­rek 100 bin teknoloji girişimi ve 100 milyar dolarlık Turcorn değerlemesi hedeflerimize ulaşacağız” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tay­yip Erdoğan, Cumhurbaşkan­lığı Külliyesi’nde 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı değer­lendirme ana hatları ile şöyle:

5 amaç, 100 strateji, 20 makro hedef

Milletimize karşı sorumlu­luğumuz daha büyük idealler için çalışmamızı, küresel eko­nomide kalıcı bir liderlik inşa etmemizi gerektiriyor. 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji­si işte bu büyük vizyonun bir parçası olarak hazırlanmıştır. Stratejimiz 5 amaç çerçevesin­de belirlenmiş 100 strateji ve 20 makro hedef içermektedir.

İlk amacımız doğrultusun­da yüksek teknolojide ve kri­tik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitesini artıracak, dışa bağımlılığı ortadan kal­dıracağız.

Bu amaç altında ta­nımlanmış 27 strateji yoluyla kritik alanlarda özgün tekno­loji geliştirme kapasitemizi ve bunların ölçek ekonomisine uygun yatırımlara dönüşümünü hız­landıracağız. Yarı iletkenler, nükle­er teknolojiler, bi­yoteknoloji, petro­kimya gibi strate­jik alanlarda kamu destek mekaniz­malarıyla sahada­ki etkimizi pekiş­tireceğiz. Otomotiv sektörünün batar­ya, hidrojen yakıt pili ve elektronik yakıt teknolojilerine geçişini sağlamak üzere adımlar ataca­ğız.

Uçan araba ve otonom araç teknolojileri, batarya ve enerji depolama teknolojilerine yö­nelik Ar-Ge ve inovasyon çalış­maları ile yatırımları destekle­yeceğiz. Terminal İstanbul, Go Girişim Ofisleri, Girişim Ser­mayesi Fonları ve benzeri ens­trümanlarla ülkemizi teknoloji girişimciliği alanında küresel çekim merkezlerinden biri ha­line getireceğiz. HIT 30 Tek­noloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, proje bazlı teşvikler gibi odak programlar ile yatı­rım taahhütlü avans kredisi gi­bi finansman uygulamalarını çeşitlendirecek ve yaygınlaş­tıracağız.

15 strateji ile dijital dönüşüm

İkinci amacımız dijital eko­nomiye geçişi sağlayarak tek­noloji çağının lider ülkelerin­den biri olmak. Bu amaç altın­da yer alan 15 strateji ile dijital dönüşümü sadece sanayi sek­töründe değil, ekonominin ge­nelinde hızlandıracağız. Fiber iletişim, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme altyapımızı güç­lendirici adımlar atacağız. En­düstriyel robotlar ve diğer ile­ri imalat teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artıracağız. İşlet­melerin dijital dönüşümüne yönelik destekleri genişlete­ceğiz. Navigasyon, ödeme sistemle­ri gibi dijital plat­formlarda yerli çö­zümler geliştirece­ğiz.

Strateji bel­gemizin üçüncü amacı yeşil ve dön­güsel ekonomiye geçişi sağlayarak sanayi kaynaklı karbon emisyon­larını azaltmaktır. Ülkemizin en bü­yük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği ile rekabet gücünü koru­yabilmesi için yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlaması şart.

Üçüncü amaç altında Av­rupa Yeşil Mutabakatı ve bera­berinde sınırda karbon düzen­leme mekanizmasına uyum düzeyimizi artıracak teknik ve hukuki düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Güneş enerjisi ve rüzgâr türbini teknolojilerine yerli üretim kapasitemizi ge­liştireceğiz. Yeşil hidrojen eko­sistemini harekete geçirerek karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinde yerli çözümler üreteceğiz.

Stratejik ve uluslararası işbirlikleri

Dördüncü amacımız küresel pazarlara entegrasyonu ve re­kabet gücünü artırmaktır. Bu kapsamda gelişmiş ülkelerdeki teknoloji şirketleri, araştırma ve test merkezleri ile entegras­yonumuza özel önem verece­ğiz. Küresel değer zincirlerin­deki kırılmalara karşı ihracat ve ithalatta pazar çeşitliliğini sağlayacak bu mekanizmala­rı da içeren tedbirler alacağız. Kritik hammadde ve mineral­lere erişimi güvence altına al­mak için uluslararası ittifak­lar ve stratejik işbirlikleri te­sis edeceğiz.

Basra’da El Fav ve Hazar’da Zengezur merkez­li olmak üzere Asya, Ortadoğu ve Avrupa arasında kalkınma ve ticaret koridorlarını strate­jik ortaklarımızla birlikte in­şa edeceğiz. Stratejimizin be­şinci ve son amacını da imalat sanayinin verimlilik, kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek, kriz ve şoklara karşı dayanık­lılığını artırmak olarak belirle­dik ve bu başlıkta 22 stratejiye yer verdik. Yeni üretim, lojistik ve istihdam koridorları oluştu­racağız. Başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere sanayi tesislerimizin ulaşım bağlan­tılarını çeşitlendirecek ve alt­yapılarını güçlendireceğiz.

KO­Bİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar geliştirecek, sanayiye ve tek­noloji girişimlerine özel olarak yapılandırılmış bir bankacı­lık ve finansman yaklaşımının benimsenmesini sağlayacağız. Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik edecek model fabrikaların sayısını ço­ğaltacak, KOBİ’lerin ölçek bü­yütme yatırımlarını destekle­yeceğiz.

Çelik kubbe ağı

2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemizde stratejile­rin yanında bizi hedeflerimi­ze taşıyacak 37 öncelikli pro­je ve program tanımladık. Tür­kiye’nin stratejik altyapılarda dışa bağımlılığını azaltmak için bölgesel konumlanma ve zamanlama sistemi geliştire­ceğiz. Uydu üretimindeki ye­teneklerimizi bir araya getire­cek, koordinasyonu artıracak, uluslararası rekabet gücünü yükseltecek bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız. Sa­vunma sanayindeki başarımı­zın uzay alanında da tekrarlan­ması için üçlü bir ekosistem oluşturmak amacıyla Uzay Teknopark tesis edeceğiz.

Mil­li muharip uçağımız Kaan seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemleri­mizi tek bir ağa entegre edece­ğiz. Kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlen­direcek Ulusal Kuantum Ens­titüsü’nü kuracağız. Nükleer enerji alanında büyük sıçrama sağlayacak bir nükleer tekno­park kuracak ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz. Bugüne kadar 9 başarılı araş­tırma seferi gerçekleştirdiği­miz Antarktika’ya bir kutup araştırma üssü inşa edeceğiz.

Türkiye çip üretecek, 9 milyar $'lık yatırım devreye girecek

Teknolojik bağımsızlık açısınd an son derece kritik olan çip üretiminin tüm aşamalarını Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Yapay zekâ, süper bilgisayar yatırım programımız ile bu alandaki altyapımızı daha üst seviyelere taşıyacağız. Ülkemizin otomotiv üretim altyapısını özel olarak tasarlanmış kamu destek ve finansman programlarıyla güçlendiriyoruz. Tersine beyin göçü programımızla yurt dışında yaşayan nitelikli bilim insanlarının araştırmalarını ülkemizde sürdürmesini teşvik ediyoruz.

Temel Bilim Araştırmaları Liderlik Programımızla temel bilimler alanındaki araştırmaların ve gençlerin bu alana yönelmesini sağlıyoruz. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirecek, meslek liseleri ve fen liselerinin özelliklerini bir araya getiren Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuracağız. Gençlerin bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanmaları için Milli Teknoloji Atölyeleri ve Girişim Ofisleri tesis edeceğiz. Stratejimizde detaylıca vurguladığımız kalkınma önceliklerine hizmet etmek üzere yeni yatırım teşvik sistemini hayata geçiriyoruz.

Yeni program ve uygulamalar ile güçlendirdiğimiz teşvik mekanizmasının detaylarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni modelimizde, destek programlarımızı iki ana başlık altında yapılandırmış durumdayız. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi programıyla, özellikle sanayimize, teknoloji ve katma değer bakımından seviye atlatacak yatırımlara daha yoğun destekler sunacağız. Sektörel ve bölgesel teşvikler kapsamında ise bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmaya dönük seçici ve odaklı teşvikler uygulayacağız. 9 milyar doları aşan büyüklüğe sahip yeni yatırımlar devreye giriyor. Bu yatırımlarla 20 bini aşkın istihdam ve cari dengemize 12 milyar dolar katkı sağlanacak.

Chery’den Türkiye'ye dev yatırım

Toplantıda Çinli otomotiv devi Chery'nin 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağı ortaya çıktı. Çinli marka, Samsun'da yıllık 200 bin kapasiteyle kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek. Ar-Ge merkezinde kurulması planlanan projede toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

Chery'nin fabrika açması, Avrupa'ya araç ihracatı için giderek bir merkeze dönüşen Türkiye'de Çinli otomobil üreticilerinin varlığını artıracak. Türkiye'nin proje için 1,5 milyon metrekare arazi tahsis ettiği ve geçtiğimiz yıl Chery ile görüşmelerde bulunduğunu belirtildi. Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.

“Heybedeki büyük turplar dökülmedi”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İBB’ye yönelik soruşturmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “İstanbul’un büyükşehir ve kimi ilçe belediyeleriyle yolsuzluk, hırsızlık, irtikap konusunda yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Bunlar heybedeki büyük turplar ortaya dökülmeden CHP içinden gelen yargının elde ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldıkça kendi yakınlarının yüzlerine dahi bakacak yüzleri kalmayacak.

Bunca hırsızlık sahtekârlık varken CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete başvurdu. İnsanları sokağa döküp kaos çıkarmaya çalışarak skandalı örtbas girişimine başvurdular” dedi. CHP’nin eylemlerini ve ‘boykot’ çağrısını sert sözlerle eleştiren Erdoğan “Türkiye ekonomisine, milletin refahına yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır” diye konuştu. Erdoğan, ‘ABD ziyareti olabilir mi?’ sorusuna ‘İnşallah’ diyerek yanıt verdi.