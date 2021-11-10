Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9'u 5 geçe Atatürk mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü saat 09.05'te paylaştığı mesajla andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yılında sosyal medya hesabından saat 09.05'te paylaştığı mesajla andı.
İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83’üncü yılında tazimle, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/bDCohk4IYC— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 10, 2021
Erdoğan, paylaşımında, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, Atatürk'ün fotoğrafı ve "Saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesinin bulunduğu görsele de yer verildi.