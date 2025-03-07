Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB açıklaması: 'Biz tam üyelik hedefimizi çok güçlü bir şekilde muhafaza ediyoruz'

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Avrupa Birliği'nin (AB) Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması düşüncesini desteklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın yeniden imar programlarının dışında tutulduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliği hakkında da çarpıcı açıklamlarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* (Rusya-Ukrayna) Ateşkes sağlanması ve taraflar arası güven artırıcı önlemler olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz.

* Karadeniz'de seyri sefer emniyetini garanti edecek bir mütabakata varılmasına yönelik çabalarımız da bu yaklaşımla örtüşüyor.

Ukrayna'nın yeniden inşası

* Gerek savunma sanayimizin Ukrayna'ya desteği, savaş şartlarına rağmen ülkeyi terk etmeyen özel sektörümüzün katkıları ortadayken AB'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz.

* AB'nin bu tutumunu tadil etmesi ortak çıkarlarımızın bir gereğidir.

* Unutmayalım ki Avrupa güvenliği sadece birliğe üye ülkelerin meselesi değildir. Avrupalı müttefiklerin tümünü ilgilendiren bir konudur.

* Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenen liderler zirvesi gibi bugünkü toplantıyı da Avrupa'nın güvenliğine gerçekçi ve kapsamlı bir yaklaşımın tezahürü olarak görmek istiyoruz.

* Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz.

* Ukrayna'nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasını amaçlayan Avrupa barış aracı gibi mekanizmalara da dahil olmamız mühimdir.

* Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar Avrupa'nın ekonomik güvenliği ve savunmasında Türkiye ile birlik arasındaki münasebetlerin ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye'nin AB üyeliği hedefi

* Türkiye, AB ilişkilerinde uzun vadeli stratejik bir bakış açısıyla hareket etme her iki tarafın da menfaatinedir.

* Biz tam üyelik hedefimizi çok güçlü bir şekilde mühafaza ediyoruz.

* Birliğin de artık stratejik ve vizyoner bir tutum benimsemesini dolayısıyla üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz.

* Ümit ediyorum ki tüm yüksek düzeyli toplantıları da en kısa zamanda birlikte gerçekleştiririz.

* Sözlerime son verirken Ukrayna'da adil, kalıcı ve onurlu bir barışın tesisi için müzakere sürecine ev sahipliği de yapmak dahil her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzun altını çiziyorum.