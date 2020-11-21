Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve Avrupa açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye destek vermek için gelecek haftadan itibaren kongreleri ertelediklerini belirterek, "Yeni kongre tarihlerimizi salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki kongrelerimizi, hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer tüm kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Kongre heyecanını canlı bağlantıyla paylaşmak mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle ülkede pek çok faaliyete ara verildiğini veya sınırlama getirildiğini hatırlattı.

Erdoğan, siyasi parti kongreleri için herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, "Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Yeni kongre tarihlerimizi salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki kongrelerimizi, hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer tüm kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz." diye konuştu.

"Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de adeta esir alan salgın musibetinin üstesinden gelebilmek için milletçe üzerimize düşen fedakarlıkları yapmamız gerekiyor." diyen Erdoğan, kısıtlamaların yol açtığı maddi ve manevi sorunların farkında olduklarını, işi azalan, tamamen duran esnafın, sanatkarın, işletmelerin ve buralarda çalışanların, aynı şekilde buralardan hizmet alan vatandaşların sıkıntılarını da gayet iyi bildiklerini kaydetti.

Okulundan ayrı kalan öğrencilerin, öğretmenlerin, dışarıya çıkışları sınırlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin neler hissettiklerini tahmin edebildiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın aldığımız tedbirlere azami riayeti sayesinde salgının seyrini en kısa sürede hedeflediğimiz seviyelere indirerek bugünleri geride bırakacağız. Türkiye salgın sürecini nispeten pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor.

Sizlerin takip ettiği gibi 18 yıllık demokrasi ve kalkınma mücadelemizin omurgasını oluşturan reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hukuku altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız. Türkiye'yi tarihinde görülmemiş hizmetler ve eserlerle tanıştıran AK Parti, küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden inşasında ülkemizi hedeflerine ulaştıracak programlara, kadrolara, kabiliyete ve azme sahip tek partidir."

"Ülke genelinde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe sahip çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı ile kurulan yeni yönetim sistemini, reformlarla daha da güçlendirerek ülkeyi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacaklarını vurgulayarak, bununla kalmayacak gelecek kuşaklara 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet edeceklerini söyledi.

Bunun için önce kendi içlerinde, onunla birlikte ülke genelinde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe sahip çıkılacağını dile getiren Erdoğan, milletin, huzurlu, güvenli, özgür ve müreffeh geleceği için tek umudunun yine AK Parti olduğunu kaydetti.

"Önümüzdeki dönem için de yine tek dayanağımız milletimizdir"

Genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm AK Parti kadroları olarak böylesine büyük bir sorumluluk altında olunduğunun bir an bile akıllardan çıkarılmaması gerektiğine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz günden beri biz sadece Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek yol yürümüş, mücadeleye girmiş, zaferler kazanmış bir partiyiz. Önümüzdeki dönem için de yine tek dayanağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir. Sizlerden kendi şehirlerinizde hiçbir istisna olmaksızın tüm vatandaşlarımıza ulaşarak bugüne kadar yaptıklarımızı, halen verdiğimiz mücadeleyi ve gelecekte nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi anlatmanızı istiyorum. Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız, sandıkta oyunu bize vermesini temin edemediğimiz tek bir kişi kalmayana dek bu gayreti sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliğinden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz." dedi.

Böylesine kutlu bir davada asla senlik-benlik kavgasına, şahsi hesaplara, kibre, atalete, tembelliğe yer olamayacağını belirten Erdoğan, kendini partisinin ve halkın üzerinde gören kişinin sonunun hüsran olduğunu söyledi.

Kendilerinin sadece milletin hizmetkarlığına talip olduklarını vurgulayan Erdoğan, milletin de AK Parti'ye olan teveccühünün artarak devam ettiğini dile getirdi.

Başlattıkları gönül seferberliğiyle üye sayılarını 11 milyon 200 binin üzerine çıkardıklarını belirten Erdoğan, kadın ve gençlik kollarının üye sayılarında da tarihlerinin en yüksek seviyelerini yakaladıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız her yıl 1 milyon yeni üyeyi saflarımıza katarak milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirmektir. Kongrelerimizi ahde vefanın ve değişimin birlikte yaşandığı demokrasi şölenlerine çeviriyoruz. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Yeni bir dönem başlattık"

Türkiye'nin 2003 yılından itibaren başlayan büyük atılımlarını, önlerine çıkartılan tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdıklarını dile getiren Erdoğan, demokrasi ve kalkınma mücadelesinin önünde set kuramayacaklarını görenlerin, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüklerini, Türkiye'yi yeniden kendi iç mücadeleleriyle vaktini ve enerjisini harcayan bir yer haline getirmek için terör örgütlerinden darbecilere kadar herkesi kullandıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz milletimizle birlikte ülkemize kurulan tuzakları birer birer boşa çıkardıkça kimi zaman sinsice, kimi zaman pervasızca yeni oyunlarla karşımıza çıktılar. Bu saldırılara cevabımızı da içeride birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, dışarıda siyasi, diplomatik ve askeri gücümüzü ortaya koyarak verdik.

Suriye sınırımız boyunca bizi bir terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar. Harekatlarımızla bu kanlı zinciri kırdık. Doğu Akdeniz'de bizi sahillerimize hapsetmeye kalktılar. Yaptığımız anlaşmalar ve başlattığımız sondajlarla bu gayreti de akamete uğrattık. Libya'da darbecileri özellikle kullanarak bir başka oyunun içine girdiler. Meşru yönetimi destekleyerek orada da heveslerini kursaklarında bıraktık. Ermenistan'ı kışkırtarak Kafkasya'da bir başka hamle yaptılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık.

Milletimize söyleyecek hiçbir sözü, vadedecek hiçbir projesi, ortaya koyacak hiçbir vizyonu olmayanları bir araya getirerek siyaset mühendisliğine giriştiler. İnşallah bunda da başarılı olamayacaklar. Buna karşılık biz önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık."

Erdoğan, ne içeride ne dışarıda kimseyle kavga etmemeyi, kimsenin hakkını, hukukunu çiğnememeyi, kimsenin meşru duruşunu bozmamayı amaçladıklarını dile getirerek, dostları ve müttefikleriyle daha güçlü iş birliği halinde olmak istediklerini vurguladı.

"Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliğinden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü tarihi münasebetlerimizin bulunduğu ülkeleri asla göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

İslam alemi ve Türk dünyasıyla kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı çok derin ilişkiler olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyadaki bölgesel paktların hemen hepsiyle iş birliğimizi geliştirme arayışındayız. Suriye'den Libya'ya kadar müdahil olduğumuz her yerde toprak bütünlüğü ve siyasi birlik temelinde çözümler için çalışıyoruz. Hiç kimsenin bu fotoğraf içinde Türkiye'yi tamamı yalan veya yanlış olan argümanlarla itham etmeye, tecrit etmeye, tehdit etmeye hakkı yoktur. Biz yaptığımız her işte hakkı, hukuku, adaleti, mazlumları ve mağdurları gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz. Ülkemize karşı da aynı hakkaniyetli bakışla yaklaşılmasını bekliyoruz. Hiçbir onurlu ülke ve kurumun, Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul etmeyeceğine inanıyoruz.

Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, adaleti, ekonomik kalkınmayı birileri istediği veya dayattığı için değil, kendi halkımız bunlara layık olduğu için savunuyor ve hayata geçiriyoruz. Kendi vazettikleri değerleri kendileri çiğneyenlerin aynı konularda ülkemizi eleştirmelerinden ve işi yaptırım noktasına kadar götürmelerinden üzüntü duyuyoruz. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle, diplomasiyle, diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz. Bu kanalları hep açık tuttuk, tutmayı da sürdüreceğiz. Bize bir adım gelene üç-beş adım gitmekten hiçbir zaman çekinmedik, bundan sonra da aynı samimiyetle gayretlerimizi sürdüreceğiz. AK Parti olarak, hükümet olarak, Meclis grubu olarak 18 yıldır nasıl bu kararlılıkla çalışmışsak, önümüzdeki dönemde de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de illerdeki temsilcilerimiz olarak bu sürecin lokomotifliğini üstleneceksiniz. Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin."