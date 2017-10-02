Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki saldırıya kınama

02 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de 50 kişinin öldüğü saldırıyı Twitter hesabından yaptığı açıklama ile kınadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'deki saldırıya ilişkin bir açıklama geldi.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk Milleti adına başsağlığı diliyorum."

ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum.



Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk Milleti adına başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 2 Ekim 2017

ABD'deki saldırıda can kaybı 50'ye yükseldi