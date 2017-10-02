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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki saldırıya kınama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak "ABD halkına Türk Milleti adına başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki saldırıya kınama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de 50 kişinin öldüğü saldırıyı Twitter hesabından yaptığı açıklama ile kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'deki saldırıya ilişkin bir açıklama geldi.
Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk Milleti adına başsağlığı diliyorum."

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