Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye kritik mesaj: Türkiye kilit ülke konumunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Erdoğan ve Ursula von der Leyen, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için Avrupa Birliği üyeliğinin stratejik hedef olmayı sürdürdüğünü, Türkiye'nin de AB için bölgedeki kilit ülke konumunda olduğunu ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Türkiye'nin Suriye'ye vereceği desteğe işaret ederek, "Şu anda adımları artırmalıyız. Erken biçimde hizmetlerin sağlanması için çalışmalıyız. İnsani yardımı 160 milyon euro'ya çıkardık" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Bugünkü görüşmemizde Suriye sahasındaki son gelişmeleri detaylıca ele aldık. Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası başta olmak üzere katılımcı bir idarenin tesisi konusunda hemfikir olduğumuzu gördük.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin komşularının, dost ve kardeş ülkelerin, AB ile uluslararası kuruluşların güçlü desteğiyle süratle ayağa kalması lazım. Uluslararası toplum 13 yıl boyunca katliama uğrarken Suriye halkına maalesef yeterli desteği vermedi, veremedi. Şimdi bunu telafi etmek mümkündür.

Bu süreçte ülkenin terör yuvası olmaktan çıkarılması gerekiyor. Gerek DAEŞ, gerekse de PKK ve uzantılarıyla mücadele görüşmemizde ele aldığımız hususların başında geldi. Türkiye her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülkedir. Yegane NATO müttefikidir. Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Suriye'nin kuzey bölgelerinde bu alanda birçok faaliyette bulunmuş bir ülke olarak birlikte çalışmaya hazırız.

Türkiye kilit ülke konumunda

Avrupa Birliği üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır. Son gelişmeler Türkiye'nin kilit ülke konumunu daha da perçinlemiştir.

AB ile ilişkiler

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında her zamankinden daha güçlü ve kurumsallaşmış bir ilişkiye ihtiyaç var. Aday ülke olarak biz bu iradeye sahibiz. AB Komisyonu'nun da sayın Von Der Leyen'la gerekli iradeyi sergileyeceğine inanıyorum.

Gümrük birliği ve vize serbestisi çağrısı

İki gün sonra yapılacak AB zirvesinde ilişkilerdeki tüm kısıtlamaları kaldıracak, askıya alınan yüksek düzeyli diyalogları canlandıracak, gümrük birliğinin güncellenmesi beklentimize cevap verecek ve vize serbestisi sağlanana dek vize süreçlerini hızlandıracak kararlar alınmasını temenni ediyorum."