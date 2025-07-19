Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından, duayen gazeteci ve yazar Altan Öymen'in vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.
CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen'in tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün hayatını yitirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Öymen için taziye mesajı yayımladı.
Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2025
Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum.
Erdoğan, taziye mesajında şunları kaydetti:
"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim.
Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum."