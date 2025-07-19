  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından, duayen gazeteci ve yazar Altan Öymen'in vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı
Takip Et

CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen'in tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün hayatını yitirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Öymen için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, taziye mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim.

Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum."

Son Dakika: Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, hayatını kaybettiSon Dakika: Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, hayatını kaybettiGündem
Kaynak: HABER MERKEZİ