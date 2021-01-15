  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Evelallah sapasağlamım
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Evelallah sapasağlamım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı ile ilgili, "Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün olduğu koronavirüs aşısıyla ilgili, "28 gün sonraki bir gün gitti, ikinci aşımızı olacağız. Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım." dedi.

Erdoğan, AB ile ilişkilerle ilgili soruyu yanıtlarken, "Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptırımlar konusunda soruyu yanıtlarken de "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz." dedi.

2. günde COVID-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçti2. günde COVID-19 aşısı yaptıranların sayısı 500 bini geçtiGündem
MHP lideri Bahçeli, COVID-19 aşısı yaptırdıMHP lideri Bahçeli, COVID-19 aşısı yaptırdıGündem
KKTC'de ilk COVID-19 aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldıKKTC'de ilk COVID-19 aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldıGündem
Kılıçdaroğlu: Aşıyla ilgili bir kaygım yokKılıçdaroğlu: Aşıyla ilgili bir kaygım yokGündem
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, COVID-19 aşısı olduİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, COVID-19 aşısı olduGündem

 

 