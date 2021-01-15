Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması: Evelallah sapasağlamım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün olduğu koronavirüs aşısıyla ilgili, "28 gün sonraki bir gün gitti, ikinci aşımızı olacağız. Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım." dedi.

Erdoğan, AB ile ilişkilerle ilgili soruyu yanıtlarken, "Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptırımlar konusunda soruyu yanıtlarken de "Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz." dedi.