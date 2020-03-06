Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması

06 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki ateşkesle ilgili, "Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an teyakkuz halinde olacağız." dedi.

Erdoğan, "Amacımız Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki siyasi süreci işletmek ve Suriye iç savaşını sona erdirmektir." ifadesini kullandı.

İdlib'deki gözlem noktaları konusunda Erdoğan, "Hepsi de aynen şu andaki durum gibi korunacaktır. Şu anda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." diye konuştu.

"Bu ateşkes adımı, atılan imzalar sahiplenildiği takdirde bu konu çok daha temelli bir yere inşallah oturmuş olur." diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Rusya ile Türkiye arasındaki olay değil. Bizim burada karşımızda Rusya yok, burada bizim karşımızda rejim var.

Aslında İdlib olayı ile Avrupa Birliği'nin ilgisi yok, onlar bundan vazife çıkarma noktasında. Ama yük paylaşımında yoklar.

15 Temmuz’da FETÖ’cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, koruduysak, Suriye’de de aynı sebeple bulunuyoruz."

Wagner konusunda Putin'in olumlu adım atacağını düşündüğünü belirten Erdoğan, Libya'daki sürecin de akşamki adıma benzer şekilde sonuçlanması beklediklerini söyledi.

Erdoğan, "S-400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek." dedi.

'Mülteciler gidebildiği kadar gidecek'

Sığınmacılar konusunda Erdoğan, Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan’a hemen anında 700 milyon avro söz verdiler. Bırakın 700 milyon avroyu, Şansölye bize 25 milyon avrodan bahsetti ama ondan da maalesef henüz bir ses çıkmadı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'la bu süreçte tartışacak zamanımız yok, o iş bitti. Mülteciler gidebildiği kadar gidecek, zorla ülkemizden de çıkartmıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "15 Temmuz’da FETÖ’cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, koruduysak, Suriye’de de aynı sebeple bulunuyoruz." dedi.

CHP'den ateşkes değerlendirmesi

Kaynak: AA