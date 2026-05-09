Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: Türkiye'siz mimarisi eksik olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Avrupa Birliği’ne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Avrupa’nın çok boyutlu krizlerle karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı” mesajını verdi.

“Ortak gelecek hedefinin somut göstergesi”

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan mesajda Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü’nün yalnızca Avrupa Birliği’nin sembollerinden biri olmadığını belirterek, “Ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Schuman Deklarasyonu ile temelleri atılan Avrupa bütünleşmesinin barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı bir anlayışı temsil ettiğini söyledi.

“Avrupa Birliği çok boyutlu krizlerle sınanıyor”

Avrupa Birliği’nin son yıllarda savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik sorunlarla sınandığını vurgulayan Erdoğan, “Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği’nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’siz Avrupa mimarisi eksik kalır”

Türkiye’nin Avrupa Birliği açısından stratejik önemine dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de dile getirdiği “Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır” sözlerini yineleyerek, gelecekte bu ihtiyacın daha da artacağını savundu.

“Kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz”

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerde tam üyelik hedefini koruduğunu belirten Erdoğan, “Tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği’yle ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz” ifadelerini kullanırken, aynı yaklaşımın Avrupa Birliği tarafından da gösterilmesini beklediklerini söyledi.