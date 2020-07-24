Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

24 Temmuz 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yla ilgili, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan cuma namazının ardından, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aynı araçla gelerek, ziyaret ettiği türbenin girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, 86 yıllık bir süreç sonunda, Cumhur İttifakı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gayretleri neticesinde, yargının artık hakikatle görmesiyle Ayasofya-i Kebir Camii'nin aslına döndüğünü söyledi.

Erdoğan, "Camiydi, tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ama bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Şimdi de çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiniz." şeklindeki yorumu üzerine de "Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret edelim istedik." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok önemliydi"

Bir süre türbede kalan Erdoğan, çıkışta da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce tabii ki müzeye çevrilmiş olan maalesef 34'te Ayasofya'yı, bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok çok önemli bir aşkın aslında mahsulüydü. Bunu gerçekleştirmek ve ondan sonra içerdeki bütün ibadeti, taati Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle gerçekleştirdik.

Tabii şimdi bundan sonra içeride ve dışarda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofya'mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın inşallah birlik, beraberlik içerisinde devamını da Allah'tan diliyorum."

Bir gazetecinin namazın hemen ardından türbeyi ziyaret ettiğini hatırlatması üzerine Erdoğan, "Sahibi Fatih." diye konuştu.

Ayasofya'da tarihi gün: 86 yıl sonra ilk namaz

Kaynak: AA