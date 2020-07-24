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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya'nın 24 saat açık kalması' talimatı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatı verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya'nın 24 saat açık kalması' talimatı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat açık kalması yönündeki talimatını Twitter hesabından duyurdu.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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