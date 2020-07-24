Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya'nın 24 saat açık kalması' talimatı
İstanbul Valisi Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatı verdiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat açık kalması yönündeki talimatını Twitter hesabından duyurdu.
Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."