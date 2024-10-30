Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Cesur çıkışıyla istikamet çizdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere seslendi. Erdoğan gündeme dair önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, terör örgütü PKK'nın Ankara'da TUSAŞ tesisine yönelik saldırısına değinerek "Saldırıda şehit düşen kardeşlerimize rahmet diliyor, milletimizin başı sağ olsun diyor, tedavisi devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, TUSAŞ'ı ziyaret ettiğini belirterek TUSAŞ çalışanlarını daha azimli gördüğünü, özgüvenlerinin yüksek olduğunu belirterek "Gözlerinde tam anlamıyla bir adanmışlık duygusu vardı. Hainlere rağmen daha fazla üreterek şehit arkadaşlarının ruhlarını şadetmeyi sürdüreceklerine inanıyorum" dedi.

'Cumhuriyet, Türk’ün de Kürt’ün de cumhuriyeti'

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Şu noktanın altını çizmek isterim; Cumhuriyet, belli bir şahsın, zumrenin, kitlenin, mezhebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu cumhuriyet, zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyetidir. Ne kadar batılının, güneylinin cumhuriyeti ise o kadar da kuzeylinin, doğulunun cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet, Türk’ün de elbette Kürt’ün de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet, vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet, hepimizin eseridir. Hepimizin, 85 milyonun tamamının cumhuriyetidir. Ben inanıyorum ki bu topraklar üzerinde yaşayan hiç kimsenin cumhuriyetle, cumhuriyet fikriyle bir sorunu, problemi yoktur."

Erdoğan, geçen bir asır boyunca yaşanan sorunların cumhuriyetten değil, cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak onu istismar edenlerden kaynaklandığını dile getirerek "Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak, ayrımcılık yaptılar, ötekileştirdiler. Bu ülkenin huzuruna, birliğine, kardeşliğine en büyük zararı verdiler" dedi.

Bahçeli'nin çağrısı

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına dair şunları söyledi: "Allah'ın izniyle bu meseleyi (terör) ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz. Kardeşliği pekiştirmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz bir imkan çıkmıştır. Sayın Bahçeli'ye aziz milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan, Bahçeli’nin Öcalan’a ilişkin çağrısıyla tarihi bir fırsat penceresi açtığını, cümleleriyle tarihe istikamet çizen bir lider olduğunu belirtti.

'Tarihi fırsat çerçevesi'

Cumhurbaşkanı şunları kaydetti: Vatan sevgisinin, millet sevgisinin, Cumhuriyet aşkının en önemlisi de milliyetçiliğin ne olduğunu ne manaya geldiğini en açık şekilde izah etmiştir. MHP Genel Başkanı’nın son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar önümüze açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Buna karşılık ülkenin ve milletin ortak çıkarları yerine kendi şahsi gündemlerinin peşinde olanlar her zamanki gibi tutarsızlık ve boş laf bataklığında çırpınmayı sürdürmektedir. Bizim muhatabımız milletimizdir. Milletimizin de Türkiye’nin terör kamburundan kurtulması dünyada ve bölgesinde yaşanan istikrarsızlıklardan uzak kalması noktasında gereken adımların atılması yaklaşımımızı desteklediğini biliyoruz.

Şu hususun altını özellikle çiziyorum; bizim Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütüne, Kandil’deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da. Israrla bizimle muhatap olmaya çalışma gayretleri, patronlarına kendilerini ispat uğraşından başka bir şey değildir. TUSAŞ’a yapılan alçakça saldırı bir kez daha göstermiştir ki teröristin anlayacağı yegane dil, terörle tavizsiz mücadeledir. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Özel'i tebrik etti

Buradan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren hep söylediğimi ‘Devlet herkesin devleti olmalı, herkesi eşit kucaklamalı’ siyasetimizi 23 yıllık gecikmeyle de açık yüreklilikle dile getirdiği ve kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel’i tebrik ediyorum. CHP’nin doğru yerde duracağına kardeşliğin safında yer alacağına yürekten inanmak istiyorum.

Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmek istenirken ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza yolunda asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir. Ülke ve millet olarak Sayın Bahçeli'nin, ittifak ortağımız MHP'nin, elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirildi.

'Kürt kardeşlerim... Bu eli samimiyetle tut'

Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, Türkiye düşmanlığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslamına, vatanına, toprağına, kardeşlik