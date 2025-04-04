Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye telefon: Yapacağımız daha çok şey var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün mesaiye başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştüğünü açıkladı. Görüşmede Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiğini aktaran Erdoğan, “Rabbim sağlık versin çünkü yapacağımız daha çok şey var” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var" diye konuştu.