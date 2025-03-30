Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram namazı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını Üsküdar’daki Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Namazın ardından cemaate seslenen Erdoğan, hem bayramın anlam ve önemi üzerine konuştu hem de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hutbesine atıfta bulunarak, “gereken her şeyin hutbede ve duada söylendiğini” dile getirdi. Okunan ayetlerin, inananlar arasında birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni eden Erdoğan, Allah’tan bu birlik ortamından uzaklaşmamayı dilediğini belirtti.

Ramazan ayının manevi atmosferine de değinen Erdoğan, “Ramazan Bayramı içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni hep beraber yaşadık. Bu yıl da yine muhteşem, muazzam bir Ramazan-ı Şerif’i yaşadık. Bu Ramazan aylarını yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın” dedi.

"İri olalım, diri olalım, kardeş olalım"

Konuşmasında Filistin’de yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, “Siyonist İsrail’i Rabbim ‘Kahhar’ ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutlarken, şehitleri rahmetle andı, gazilere ise sağlık ve afiyet dileklerinde bulundu.