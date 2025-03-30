Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bireysel af kararı: 10 hükümlünün cezası kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesi 10 hükümlünün kalan cezasını kaldırdı. Karar, Anayasa'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası uyarınca alındı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda, affa gerekçe olarak hükümlülerin sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri gösterildi. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen sağlık raporlarına dayanılarak yapılan değerlendirmeler neticesinde af kararı verildi.
Cezaları kaldırılan hükümlüler arasında 2 Hizbullah üyesi de yer alıyor.
Kararlar, bireysel başvuru ve sağlık durumu esas alınarak hazırlandı. Affedilen kişilerin isimleri ve mahkûmiyet gerekçeleri Resmi Gazete’de açıklandı.