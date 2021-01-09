Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz.

- (Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

- Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkarmıştır.

- Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar.

- Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır.

- Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık.

- İnsanlığın tamamını kucaklayacak köken, renk, inanç, kültür gibi ayrımların üstüne çıkacak adil, hakkaniyete dayalı ve sürdürülebilir yeni ortak değerlere daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Salgınla birlikte yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelen küresel siyasi ve ekonomik düzenin bu çerçevede şekillenmesini ümit ediyoruz.

- Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var.

- (Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik, bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördük.

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