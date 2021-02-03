Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7. Olağan İl Kongrelerine partisinin genel merkezinden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili, "(Kılıçdaroğlu) Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili açıklamalarına baktığınızda terör örgütü temsilcisi olanları bu ülkenin evlatları kendisinin de arkadaşları olarak tanımlıyor. Terör örgütü üyesi olan bu gençleri milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz? Yoksa rektörün odasını basmaya çalışan, işgale kalkışan terörist misiniz? Bu ülke, teröristlerin hakim olduğu ülke olmayacak, buna asla izin vermeyeceğiz. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur devam et ama biz teröristlerle beraber olmadık olmayacağız. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke milli manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir.Bu ülke teröristlere teslim olmayacak. Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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