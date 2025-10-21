Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'a 250 bin TL'lik dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa İl Kongresi’nde kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Erdoğan ayrıca, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan Başarır hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın 19 Ekim’de Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle hukuki süreç başlattı.
Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Başarır’ın konuşmasında Cumhurbaşkanını hedef alan ifadelerinin “mesnetsiz ithamlar ve hakaret içerikli sözler” taşıdığını belirtti.
250 bin liralık manevi tazminat talebi
Aydın, Başarır hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 250 bin TL tutarında manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Açıklamada, dava dilekçesinin Cumhurbaşkanının kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle mahkemeye sunulduğu kaydedildi.
Savcılığa suç duyurusu yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı, ayrıca Başarır hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.