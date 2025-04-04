Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP’nin boykot çağrısı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Terörsüz Türkiye

• Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi gitmekte. CHP’nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. Gezi’de de gördük, sonuçlarını gördük. CHP’nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye’nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye’yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var.

ABD ziyareti

• Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD’ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye’ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

CHP’nin boykot çağrısı

• 2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek ki bu ülkenin aleyhinde kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor.

Devlet Bahçeli'nin sağlığı

• Yalancı, palavracı tiplerin ne olduğu ortaya çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda rahmetli Türkeş'e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet Bey yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde ben de rahmetli Türkeş'e duamızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Bizler, her zaman bu ülkeye, bu millete her türlü faydası olan, hizmeti olan büyüklerimizin yanında olduk. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da 'Nasıl sağlığınız?' diye sorduğumda aldığım cevap, 'Gayet iyiyim, işte bugün vecibemizi de yerine getirdik.' dediler. Rabbim, sağlık sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var.