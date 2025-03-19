Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde: 37 milyar liralık hibe vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle iftar yemeğinde bir araya gelerek tarım politikalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni destekleme modelini kamuoyuna tanıtan Erdoğan, çiftçilerin hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilerek ekim planlarını yapabileceklerini belirtti. Ayrıca, hayvancılıkta planlama bölgelerinin oluşturulduğunu ve üretim planlamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki üç yıl içinde net bir şekilde göreceklerini ifade etti.

132 milyar lira yatırımla 321 yeni tesis hizmete sunulacak

Tarım alanlarının kayıt altına alınarak destekten faydalanan çiftçi sayısının artırılacağını söyleyen Erdoğan, suyun tarım politikalarının merkezinde yer aldığını vurguladı. “Su, üretimin en temel faktörüdür” diyerek, devletin su ve sulama tesislerine yaptığı yatırımların önemine dikkat çekti. Erdoğan, bu yıl 132 milyar lira yatırımla 321 yeni tesisin hizmete sunulacağını duyurdu.

Tarım sigortası üreticilerimizin ürünlerini koruma altına alacak

İklim değişikliği nedeniyle tarımda yaşanan zorluklara da değinen Erdoğan, çiftçilere sigorta yapmaları çağrısında bulundu. “Tarım sigortası, üreticilerimizin ürünlerini koruma altına almak için büyük önem taşıyor. Çiftçi kardeşlerimizi sigorta yapmaya davet ediyorum” dedi. Erdoğan, TARSİM’in kapsamını genişleterek sigorta sisteminin daha etkin hale getirileceğini belirtti.

18,5 milyar lira değerinde bir destek paketi çiftçilere sunulacak

Erdoğan, ayrıca kadın ve genç nüfusun üretime teşvik edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, 2025 yılında kırsal kalkınma için 18,5 milyar lira değerinde bir destek paketinin çiftçilere sunulacağını açıkladı.

37 milyar lirayı çiftçilere hibe olarak vereceğiz

Bunun yanı sıra, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan yeni kaynaklarla taşkın koruma, kuraklık önleme ve ormancılık gibi alanlarda yatırımlar yapılacağına da değindi. “5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar, yani yaklaşık 37 milyar lira yeni kaynağı çiftçilere hibe olarak vereceğiz” dedi.