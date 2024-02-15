Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Anayasa Mahkemesinin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. 31 Mart kesinlikle bazılarının siyaset sahnesinden tamamen silindiğini göreceğimiz gün olacaktır. (Rusya-Ukrayna) Tarafları Türkiye'de birden fazla kez buluşturduk. Yine yapabilir dış etkiden arındırılmış süreç yönetimiyle barışın kapısını aralayabiliriz.(Türkiye-ABD ilişkileri) Üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor diyebiliriz. Şu anda olumsuz bir gidiş yok, tam aksine olumlu bir gelişme var.(Kalkınma Yolu Projesi ) Konunun baş aktörleri Türkiye, BAE ve Irak. Bu yol, bölgemizin yeni bir İpekyolu haline gelecek, bölgesel barışa da hizmet edecek.Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi'nin daveti üzerine yaptığımız bu ziyaretimiz de oldukça samimi, verimli ve başarılı geçti.Gazze'deki katliamın durdurulmasını, Filistin davasının kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşmasını teminen Mısır ile işbirliğimizi artırma niyetindeyiz."

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