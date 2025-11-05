Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: Bu ülke yargı devletidir, karar neyse ona uyarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin soruya “Bu ülke yargı ülkesidir, yargı ne derse ona uyarız” yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız” ifadelerini kullandı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı sonrasında süreç yeniden gündeme gelirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da “Daire kararı kesinleşti, bundan sonra mahkeme süreci işleyecek” açıklamasında bulundu.