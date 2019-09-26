Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması

26 Eylül 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu dönüşünde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu.

New York'tan yurda dönerken Türkiye hava sahasına girdiklerinde İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberi aldıklarını belirten Erdoğan, "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçılar daha da devamı mümkün olan bir durum. Şu an 28, daha sonra artabilir de..." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinesinde İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin faaliyete geçtiğini aktaran Erdoğan, başta İstanbul Valisi olmak üzere, İl Jandarma Komutanı ve diğer ilgili mercilerin bu çalışmaları bugün ve yarın devam ettireceğini vurguladı.

Erdoğan, depremle ilgili tüm koordinasyonun ilgili bakanlık ve kurumların katımıyla bu merkezden yönetildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir twit atmış, bu twitte 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu. Bunlar da hafif yaralı olanlar. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Bütün kaymakamlıklarımız, hepsi AFAD'ın İstanbul genelindeki bütün birimleri yakın takipte. Olaylar takip ediliyor."

"Hasar tespit çalışmaları devam ediyor"

Hafif yaralı vatandaşlara gerekli müdahalelerin yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları da şu anda devam ediyor. İstanbullular başta olmak üzere, ben tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplanma alanlarına ilişkin bazı açıklamaların yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden da AFAD'ın sürekli olarak yayımlanmaktadır. Bunun tabii bir de sürekli güncellenmesi de söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma alanıdır ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir, onun yerine daha farklı yerde bir başka toplanma alanına da AFAD ilan edebilir. Yani bunların hepsi değişkendir."

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