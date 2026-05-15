Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dijitalde birlik' çağrısı: Geri kalmak bağımsızlığa tehdittir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın Türkistan kentinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, dijitalleşme, yapay zeka ve teknolojik iş birliği konularında önemli mesajlar verdi.

Türk dünyasının gelecekte daha güçlü ve etkili bir konuma ulaşabilmesi için teknoloji alanındaki iş birliklerinin artırılması gerektiğini belirten Erdoğan, zirvenin “yapay zeka ve dijital kalkınma” temasıyla düzenlenmesini yerinde bir adım olarak değerlendirdi.

“Dijitalleşen Türk dünyası vizyonunu benimsemeliyiz”

Erdoğan, konuşmasında dijital dönüşümün artık yalnızca ekonomik değil, stratejik bir mesele haline geldiğine dikkat çekerek, “Geleceğe yön verme noktasında dijitalleşerek kalkınan Türk dünyası vizyonunu benimsememiz büyük önem taşıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dönüşüm sürecinde geri kalmanın ülkelerin bağımsızlığı açısından risk oluşturabileceğini belirterek, “Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bu kadim şehir; Orhun Abidelerinden Divânu Lügati't-Türk’e, Kutadgu Bilig’den Dede Korkut’a uzanan ortak hafızamızın adeta canlı abidesidir. Anadolu erenlerinin feyz aldığı Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir.

KKTC mesajı: Türk dünyası ilişkileri güçlenmeli

Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ı Türkistan Zirvesi’nde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum. Geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide iş birliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Zirve'mizin yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla gerçekleştirilmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Geleceğe yön verme noktasında dijitalleşerek kalkınan Türk dünyası vizyonunu benimsememiz büyük önem taşıyor.

"Dijital vizyonda birlik" çağrısı

Gaspıralı’nın 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin 'dijital vizyonda birlik' ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir. Bu vizyon; nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerine inşa edilmeli, aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir.

“Dijital dönüşümde geri kalmak bağımsızlığı tehdit eder”

Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. İnanıyorum ki; cebir ve algoritmanın babası Harezmî’yi, felsefe ve mantığın piri Farabi’yi, eseriyle tıp bilimine ışık tutan İbn-i Sina’yı, astronomi biliminin önderleri Birunî, Uluğ Bey ve Ali Kuşçu’yu yetiştiren bu münbit topraklardan yeni bilim insanları da çıkaracağız."