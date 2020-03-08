Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikey mimari müdahalesi

08 Mart 2020

İstanbul Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastane ek binasının 5 katının yıkılması için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Yiğitbaşı, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Bir buçuk ay önce Sayın Cumhurbaşkanımız bir hasta ziyareti için hastanemize geldiğinde (yeni yapılan ek binanın) kat yüksekliğini fazla gördü ve kat yüksekliğinin azaltılması yönünde telkinde bulundu. Hukuksal olarak binamızın hiçbir eksiği olmamasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi doğrultusunda binamızda 5 kat kadar eksiltme çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.