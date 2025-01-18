Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: 'Bu meseleyi kökünden çözecek adımları atacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin 8. İl Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasında terör örgütüyle ilgili mesajlar veren Erdoğan, "(Suriye) Ülkenin 3'te 1'ini işgal altında tutan YPG terör örgütüne karşı en küçük müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözecek adımları atacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Mersinlileri ilgilendiren bir diğer mesele terör örgütü PKK'nın feshedilmesini, silahlarının teslim edilmesini, militanlarının dağıtılmasını hedefleyen gayretlerdir.

* Bölücü örgüt şayet elebaşının çağrısını dinleyip, gereğini yerine getirirse siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananları 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır.

* Terör örgütü çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı ipe un sermeye kalkarsa, başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz.

* Tercihimiz ülkemizin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolarlık kaynağının heba olmasına yol açan bu meselenin samimiyetle kalıcı ve kati bir şekilde tarihe karışmasından yanadır.

* Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir. Elbette kahraman şehitlerimiz her türlü hesabın üzerindedir. Herkesin takip ettiği üzere tüm çalışmalar şehitlerimizin aziz hatıralarına, şehit yakınları ve gazilerimizin hassasiyetlerine en küçük bir halel getirmeyecek bir şekilde yürütülmektedir.

* Buradan tekrar hatırlatmak isterim ki, gerek ülke içinde gerek bölgemizde gerekse dünyada attığımız her adımın bir gayesi vardır. Bu da ülkemizin Türkiye yüzyılına, geçmişin tüm sorunlarından arınmış, yüklerinden kurtulmuş mevcut imkanlarını en üst düzeyde kullanan hedeflerine kararlılıkla yürüyen bir devlet olarak girmesidir.

* Artık yeni hayeller kurma, yeni projeler hayata geçirme, yeni şeyler söyleme, yeni adımlar atma vaktinin geldiğine inanıyoruz.

* Böl-parçala-yönet politikasıyla son bir asırdır bu bölgede diledikleri gibi cirit atanların devri bitmiştir.

* Biz bölgede istikrar istiyoruz, güvenlik istiyoruz, huzur ve refah istiyoruz. Biz Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber kazanalım, hep beraber kalkınalım istiyoruz. Bizimle bu yolda yürüyecek herkese kollarımız da kapımız da açıktır.

* Dünya düzeni siyasi ve ekonomik olarak yeniden kurulurken Türkiye'yi bunun dışında tutmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Mersin'e yapılan yatırımlar

* Biz iş yapmanın, sorun çözmenin, dertlere deva olmanın peşindeyiz. Bu anlayışla son 22 yılda Mersin'e toplam 624 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

* Adalette 5 milyar lira, eğitimde 39 milyar lira, gençlik ve sporda 9 milyar lira, sosyal yardım 128 milyar lira, sağlıkta 19 milyar lira, çevre ve şehircilikte 66 milyar lira, ayrıca 14 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz.

* Ulaştırmada 142 milyar lira, tarım ve ormancılıkta 83 milyar lira, sanayi ve teknolojide 5 milyar lira, yatırım ve 8 milyar lira destek olmak üzere toplam 13 milyar lira, enerjide 102 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 14 milyar lira, eğitimde ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesi'ni kurduk.

* Antalya ve Mersin'i birleştirecek Akdeniz Sahil Yolu projesini hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar yolumuzun 404 kilometresini tamamladık. 10 saatlik seyahat süresini 7 saate düşüreceğiz.

* Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projemizi başlattık.

* Mersin'de teşviklerimizle tamamlanan 1185 özel sektör projesinde 93 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 23 bin kişilik istihdam sağladık.

* Enerjide yılda 35 milyar kilowatt saat elektrik üretecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri kısım kısım 2028'e kadar hizmete girecek. Rabbim ömür verdikçe Mersin için çok daha fazlasını yapacağız.