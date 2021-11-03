Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz açıklaması

Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış durumda olduğunu belirten erdoğan, Karadeniz’de doğalgazla ilgili "inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır." diye konuştu.

Erdoğan, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın Güven Mektubu Takdim Töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkan Erdoğan AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümüyle ilgili bir soruya, "19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört bir yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde hep devam etti, devam ediyor. Bu konuda asla fire vermedik." diye yanıt verdi.

Erdoğan, bu süreçte sadece Türkiye'de değil dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışını sürdürdüklerini belirterek, "Gördüğünüz gibi kıtaları dolaşıyoruz. Afrika'nın 51-52 ülkesini dolaştım, Latin Amerika olsun Amerika'nın kendisi olsun buraları defaatle dolaştım." diye konuştu.

"Gelecek nesiller için abide"

Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletlerin tam karşısındaki Türkevi'nin 4,5 yılda bitirilmesinin önemine işaret ederek, "Oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız, bizim için değil bizden sonra gelen nesiller için çok önemli. Bütün bunlar bizden çok, bizden sonra gelecek nesiller için de hakikaten abide olacak." diye konuştu.

Erdoğan, iktidara geldiklerinde 76 üniversite bulunduğunu hatırlatarak, "Bu 76 üniversiteyi 207 üniversiteye çıkardık. Şu anda üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Her ilde üniversitemiz var. Dolayısıyla Anadolu'nun tüm illerinde artık gençlerimiz, yavrularımız üniversiteye gitmek için Hakkari'den çıkıp İstanbul'a gelmeyecek. Hakkari'de oradaki üniversite okuyacak, Şırnak'ta okuyacak, Van'da okuyacak." dedi.

'Doğalgazda biraz sabır'

Hastane olmayan il bulunmadığını, her yeri şehir hastaneleriyle donattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlardan daha güzel hizmet olur mu? Koronavirüs süresi içinde eğer bu hastanelerimiz olmasaydı halimiz ne olurdu? Koronavirüs salgınının olduğu sürede bu hastanelerle birçok sıkıntıyı aştık. Aynı şey enerjide. Şu anda enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Hele hele Karadeniz'de doğal gaz olayıyla ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, buralardan doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğim. Ama biraz sabır. Oradan o doğal gazı çıkardığımız anda sadece inşallah devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek."