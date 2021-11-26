Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dönüşüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Projenin ilk etabını oluşturan 397 konutu inşallah yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız.

- İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksiti 740 liradan, 3+1'lerin 1020 liradan başlayacak.

- Afetlerin ne zaman yaşanacağı bilinmediği için bir kez daha tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum.

- Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir.

- Gençlere bir müjde vermek istiyorum. İzmir'deki TEKEL fabrikasını, içinde kütüphanesi ve müzesi olan bir kültür sanat merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz.