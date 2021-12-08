Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dövizi, altını bulunanlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Türkiye Genel Kurulda yaşanan bir başka edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır. İktidarın sadece hayalini kurmakla bile bu derece kendini kaybedenlerin ülkenin başına neler getireceğini takdirini milletimize bırakıyoruz.

BAE ile başlatılan yeni dönemi daha ileri taşımanın gayreti içinde olacağız.

Türkiye'nin yatırım atağı her alanda sürmektedir. ülkemizin dört bir yanında yüzlerce dev yatırımı yakından takip ediyoruz.

Hedefimiz, yatırım istihdam üretim ihracat ve büyüme. Biz ülkemizi büyüterek enflasyonu düşüreceğiz diyoruz, bu zihniyet dışa bağımlılığı artırmak istiyor.

Enerjide ve gıda fiyatları bir süre sonra inanıyorum dengeye oturacaktır.



Düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız.

Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını Mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık.

2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, Hazine üstlenmiştir.

Önümüzdeki 3 yıl boyunca hazinenin yapacağı faiz desteği ödemeleri 26 milyar lirayı bulacaktır.

Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz.

Türkiye, tarihinin en kritik ekonomik mücadelelerinden birini verirken fırsatçılık peşinde koşanları ne millet ne tarih ne de devlet affeder.

Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır.

Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum."